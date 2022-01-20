Türkiye Kızılırmak buz tuttu! Dondurucu soğuk...

Kızılırmak buz tuttu! Dondurucu soğuk...

Türkiye

Kızılırmak buz tuttu! Dondurucu soğuk...

Sivas'ta dondurucu soğuk nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın yüzeyi, buzla kaplandı. Kent genelinde dünkü yar yağışı sonrası 780 olan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla bugün 470'e düştü.

20 Ocak 2022, Perşembe 14:32 Son Güncelleme:
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Kentte etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuk başladı. İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğup, Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bazı kısımları buz tuttu. Sabah saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı, sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü.

Soğuk hava, kent merkezi ve ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi. Kent meydanında bazı kişiler, kar yağışı nedeniyle aç kalan kuşlar için ağaç diplerine yem bıraktı.



ÖZEL İDARE EKİPLERİ MESAİDE

Kent genelinde dünkü yar yağışı sonrası 780 olan kapalı yerleşim yeri yolu sayısı, İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu bugün 470'e düştü. Ekipler, kapalı yolları ulaşıma açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, önceliği de hastaların bulunduğu bölgelere veriyor. Ekipler, Gürün ilçesine bağlı Kalederesi köyünde göğüs rahatsızlığı olan Ali Sönmez'i (85) almak için hareket eden sağlık ekiplerine yardım etti.

Kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa öncülük eden İl Özel İdare ekipleri, Sönmez'in Gürün Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmasını sağladı.

Yasin KIRAS- Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)

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