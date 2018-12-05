Cuma günleri seyircisinin karşısına çıkan Kızım dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Öykü, Candan'ın Demir'e aşık olduğunu söylüyor. Demir, şaşırıp kalırken böyle bir şeye ihtimal vermiyor. Demir aldığı mahkeme celbiyle yıkılıyor. Asu harekete geçti ve Öykü'yü almak istiyor. Mahkeme günü geldiğinde Demir hayatının şokunu yaşıyor. Öykü artık Asu'nun velayetinde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öykü'yü Demir'den almayı kafasına koyan Asu bir kez daha şansını denemek için kapıyı çalar ama Öykü gitmek istemeyince karşısında Candan'ı bulur. Candan ile Asu arasında gerginlik nasıl sonuçlanacak?

Öykü'ye her geçen gün daha da bağlanan Demir onu kaybetme korkusu yaşarken eve gelen bir not bu korkusunu daha da arttıracaktır.