Kızım 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü öldü mü?

Cuma günleri seyirciyle buluşan Kızım dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım yeni bölümde Öykü, Asu'ya onu anne olarak görmediğini söylerken Asu ise ısrarla annesi olduğunu ve birbirlerine muhtaç olduklarını söylüyor. Öte yandan Öykü'nün Pamuk Prenses olduğu tiyatro oyununda uyanmaması herkesi şoke ediyor. Demir kızını uyandırmaya çalışsa da nafile... Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Öykü'ye ne oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öykü'yü Demir'den almayı kafasına koyan Asu bir kez daha şansını denemek için kapıyı çalar ama Öykü gitmek istemeyince karşısında Candan'ı bulur. Candan ile Asu arasında gerginlik nasıl sonuçlanacak?

Öykü'ye her geçen gün daha da bağlanan Demir onu kaybetme korkusu yaşarken eve gelen bir not bu korkusunu daha da arttıracaktır.