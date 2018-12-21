Kızım dizisi bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan son fragmanda ise Demir ile Uğur DNA testinden bahsedip Öykü'nün saç telinden testin yapılacağını konuşuyor. BU anlara küçük Öykü de şahit oluyor ve nerede saç teli varsa temizliyor. Demir yana döne saç teli ararken montundaki saçı alıp test yaptırıyor. Hastane sonucun belli olduğunu söylemek için arıyor. Şimdi dizinin takipçileri DNA sonucunu merak ediyor.

KIZIM 14. BÖLÜM İLK FRAGMAN

Cemal ve Asu'nun planı tıkır tıkır işliyor. Cemal'in Öykü'ye "Demir senin gerçek baban değil." demesi hem Öykü'nün hem de Demir'in kafasını bulandırıyor. Demir her ne kadar eski dost yeni düşman Cemal'e inanmak istemese de DNA testi yaptırmaya karar veriyor. Öte yandan Canden kedisine mesafeli duran Demir'in ağzından bir şeyler almaya çalışıyor ama nafile... Genç kadın sonunda Cemal'in kapısını çalıyor ve hoşlandığı adam hakkında daha fazla bilgi almaya çalışıyor.