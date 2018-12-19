Kızım 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir DNA testi yaptırıyor

Cuma günleri ekrana gelen Kızım dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Cemal ve Asu'nun planı tıkır tıkır işliyor. Cemal'in Öykü'ye "Demir senin gerçek baban değil." demesi hem Öykü'nün hem de Demir'in kafasını bulandırıyor. Demir her ne kadar eski dost yeni düşman Cemal'e inanmak istemese de DNA testi yaptırmaya karar veriyor. Öte yandan Canden kedisine mesafeli duran Demir'in ağzından bir şeyler almaya çalışıyor ama nafile... Genç kadın sonunda Cemal'in kapısını çalıyor ve hoşlandığı adam hakkında daha fazla bilgi almaya çalışıyor.

KIZIM DİZİSİ KONUSU

Öykü sekiz yaşında, yaşıtlarından farklı olarak algısı çok açık olan, empati duygusu gelişkin ve çok akıllı bir kızdır. Doğduğundan beri birlikte yaşadığı teyzesi onu terk edince, daha önce hiç görmediği babası Demir'i bulmak zorunda kalır. Hayatında sorumluluk almamış, yetimhanede büyümüş bir dolandırıcı olan Demir, Öykü'nün onu bulmaya geldiği gün tutuklanır. Demir, kızına bakması şartıyla mahkeme tarafından salınır ancak o gün tanıştığı Öykü'yle yaşamayı istememektedir.

Demir ve ortağı Uğur bir yandan Öykü'den kurtulmaya çalışırken, bir yandan da büyük bir vurgun yapma planı içindedirler. Bu büyük vurgunun hedefinde olan Candan ise sakin görünen hayatında geçmişin büyük acılarını gizlemektedir. Tüm bu tesadüflerle hayatın bir araya getireceği insanların hiçbirinin bilmediği ise Öykü'nün büyük bir sırrı sakladığıdır.