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Kızım 20. bölüm fragmanı yayınlandı... Öykü kayıp!

Kızım 20. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Demir ile Öykü mükemmel zaman geçiriyor, Candan ise ikiliyi hayranlıkla izliyor. Fakat daha sonra yaşanan gelişmeler bu mutluluğa gölge düşürüyor.

18 Şubat 2019, Pazartesi 12:03
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Kızım 20. bölüm fragmanı yayınlandı... Öykü kayıp!

Kızım dizisinin 20. bölümü cuma günü yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünde Demir ve Öykü tekrar bir araya gelirken çok keyifli anlar yaşıyor. Buna Candan'ın da dahil olmasıyla birlikte mutlu bir aile saadeti yaşanıyor. 

Fakat bu mutluluğa gölge düşüyor. Asu'nun bıraktığı mektubu okuyan Cemal şok bir gerçekle sarsılıyor. Öykü Demir'in değil, Cemal'in kızı... Cemal durumu Demir'e anlatmaya karar veriyor ve ipler iyice geriliyor. Öykü'nün kaçırılması ise herkesi yıkıyor.

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