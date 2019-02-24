Kızım dizisinin son bölümü 22 Şubat cuma günü ekrana geldi. Hemen ardından ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öykü'nün hastalığı herkesi yıkıyor. Bir de Öykü'nün hastanede alıkonulması sinirleri iyice geriyor.

Demir kızının kendisini hatırlamamasına deyim yerindeyse deli oluyor. Öykü teyzesini isterken Demir çılgına dönüyor. Candan'ın ise içi parçalanıyor.























