  • Haberler
  • Magazin
  • Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hali Demir'e sinir krizi geçirtiyor

Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hali Demir'e sinir krizi geçirtiyor

Kızım dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Öykü yakın döneme ait hiçbir şey hatırlamıyor. Bu durum Demir'i çileden çıkarıyor. Ortaya da büyük bir aile dramı çıkıyor.

24 Şubat 2019, Pazar 11:34
A A
Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hali Demir'e sinir krizi geçirtiyor

Kızım dizisinin son bölümü 22 Şubat cuma günü ekrana geldi. Hemen ardından ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öykü'nün hastalığı herkesi yıkıyor. Bir de Öykü'nün hastanede alıkonulması sinirleri iyice geriyor.

Demir kızının kendisini hatırlamamasına deyim yerindeyse deli oluyor. Öykü teyzesini isterken Demir çılgına dönüyor. Candan'ın ise içi parçalanıyor.







SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.