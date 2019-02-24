Kızım 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Öykü'nün hali Demir'e sinir krizi geçirtiyor
Kızım dizisinin 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Öykü yakın döneme ait hiçbir şey hatırlamıyor. Bu durum Demir'i çileden çıkarıyor. Ortaya da büyük bir aile dramı çıkıyor.
Kızım dizisinin son bölümü 22 Şubat cuma günü ekrana geldi. Hemen ardından ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Öykü'nün hastalığı herkesi yıkıyor. Bir de Öykü'nün hastanede alıkonulması sinirleri iyice geriyor.
Demir kızının kendisini hatırlamamasına deyim yerindeyse deli oluyor. Öykü teyzesini isterken Demir çılgına dönüyor. Candan'ın ise içi parçalanıyor.