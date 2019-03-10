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Kızım 23. yeni bölüm fragmanı... Öykü "Baba" dedi

Kızım 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Demir ve Cemal arasındaki Öykü krizi devam ediyor. Cemal, Öykü'yü kaçırmaya çalışırken Demir çıkageliyor ve ortam geriliyor bu sırada Öykü'nün hafızası yerine geliyor ve "Baba" diye sesleniyor.

10 Mart 2019, Pazar 10:09 Son Güncelleme:
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Kızım 23. yeni bölüm fragmanı... Öykü 'Baba' dedi

Kızım dizisinin 22. bölümü geçen cuma ekrana geldi. Yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızım 23. bölümde Demir, Öykü'yü Cemal'e vermek istemiyor. Hafızasının yerine gelmesi için kızının yanında olması gerektiğini savunan Demir, ilaç alacak parası olmayınca hırsızlık yapıyor. 

Cemal'in ise kızı olduğu öğrendiği Öykü'yü Demir'e bırakmak istemiyor. Demir de aynı duygular içerisinde... İkili karşı karşıya geldiğinde ise tam fırtına kopacakken Öykü'nün "Baba" diye seslenmesi herkesi şoke ediyor.

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