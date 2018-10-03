TV8'in yeni dizisi Kızım'ın 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kızım yeni bölümde Öykü ve Demir, Candan'ın evine deyim yerindeyse yerleşiyor. Öykü'nün "Bebekler nasıl oluyor?" sorusu hem Candan'ı hem de Demir'i utandırırken Candan'ın rahatsızlığından dolayı ikili bir hayli yakınlaşıyor.

KIZIM 3. BÖLÜM 1. FRAGMANI

Araba çarpması sonrası hastaneye kaldırılan Demir ve Öykü, sağlığına kavuşurken Demir olan bitenlere daha fazla dayanamayıp kaçmayı planlıyor. İzini kaybettirmeyi düşünen Demir'i Öykü son anda yakalıyor. Demir yalan söylemek zorunda kalırken Öykü ise her şeyin farkında...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babası Demir ve ortağı Uğur’u Candan’ı dolandırmak üzerelerken yakalayan Öykü onları ele verip vermemek konusunda kararsız kalır.

Öte yandan Demir, Öykü gerçekleri Candan’a söylese de söylemese de başladığı işi bitirmeye kararlıdır.

Candan ise geçmişteki korkunç hatasını Öykü’ye sahip çıkarak temize çekmek ister, Öykü ve Candan gittikçe daha çok yakınlaşırlar.

Hapisten yeni çıkan Cemal geçmişin hesabını sormak için Demir’in karşısına çıkar. Bir yandan da Jilet Demir’i sıkıştırmakta ve parasını istemektedir.

İyice köşeye sıkışan Demir bir karar verir; tabloları çalacak ve kendisine ayak bağı olan Öykü’yü de yurda gönderecektir.

Her şey hızla değişirken Demir’in planları işleyecek ve işler düşündüğü gibi gidecek midir?