Cuma günleri ekrana gelen Kızım dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kızım yeni bölümde Uğur cezaevi yolunda... Demir, onun için endişelenirken bir yandan da hayatının en kötü dönemlerinden geçiyor. Öykü'nün sözde teyzesini bulan Demir "Öykü'nün gerçek babası ben miyim?" sorusunu sorarken alacağı cevap merakla bekleniyor. Asıl bomba gelişme ise Çocuk Esirgeme Yurdu'nun yetkililerinin Öykü'yü almasıyla gerçekleşiyor. Candan gözyaşına boğulurken Öykü, güzel kadını teselli etmeye çalışıyor.

GERÇEK TEYZESİ DEĞİLMİŞ!

Demir, Öykü'nün teyzesinin peşine düşüyor. Tam yurt dışına çıkmaya hazırlanan teyzeyi bulan Demir, Öykü'nün annesinin ölmediğini onun da gerçek teyze olmadığını öğreniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaza sonrası Candan, Demir ve Öykü’nün onun evine dönmeleri için ısrar eder ama Demir’in hastane çıkışı başka planları vardır.

Uğur tabloları almak için Demir’e yeni bir fikirle gelir. Demir bu riskli fikri kabul edip etmemek konusunda kararsız kalır.

Bu sırada Öykü’nün hastane korkusu beklenmedik bir sonuç doğurur.

Küçük kız büyük sırını kimseye anlatmazken, kendisinde oluşmaya başlayan değişiklikleri de herkesten saklamaya çalışır.

Candan ise, Öykü ve gerçek yüzünü bilmediği Demir’in varlığına iyice alışmıştır.