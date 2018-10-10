Kızına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakıldı Polis, Mersin'de günlük kiralık eve baskın yaptı. Baskında A.A. ile fuhuş yaptırdığı öne sürülen kızı A.A.’yı (20) gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan A.A. mağdur olarak serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen annesi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı