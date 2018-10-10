Kızına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakıldı
Polis, Mersin'de günlük kiralık eve baskın yaptı. Baskında A.A. ile fuhuş yaptırdığı öne sürülen kızı A.A.’yı (20) gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan A.A. mağdur olarak serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen annesi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
'Fuhşa yer ve imkan sağlamak' suçuna yönelik çalışmalarını sürdüren Mersin polisi, günlük kiraya verilen dairede A.A.’nın, kızı A.A.’ya zorla fuhuş yaptırdığı iddiasını öğrendi. Adresi takibe alan ekipler, evden çıkan O.A.’yı yakaladı.
'100 TL KARŞILIĞINDA İLİŞKİYE GİRDİM'
İfadesi alınan O.A., internetteki eskort sitesinden iletişime geçtiği 'Sinem' takma adlı kadınla 100 TL karşılığında ilişkiye girdiğini söyledi. Bunun üzerine eve baskın yapan ekipler, anne-kızı gözaltına aldı.
Mağdur olarak ifade veren genç kadın, emniyetten serbest kalırken annesi ise adliyeye sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden anne A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)