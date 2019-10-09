Kızına işkence yapan baba tutuklandı

Çağatay KENARLI-Özden ATİK/ İSTANBUL (DHA) - AA

Edinilen bilgiye göre; 19 yaşındaki Tuğba A. babasının evlerinde kendisini darbettiğini ve iki dişinin kırıldığını belirterek şiddet anlarına ait videolarla birlikte 5 Ekim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından aynı gün yakalanan baba Muzaffer A. ifadesi alındıktan sonra nöbetçi savcının verdiği talimatla emniyetten serbest bırakıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin tepki toplaması üzerine dün kızana işkence yapan baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baba Muzaffer A. hakkında çıkartılan yakalama kararı üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Muzaffer A.'yı tekrar yakalayarak gözaltına aldı.

'Bana vurmasını hazmedemedim'

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan baba Muzaffer A., ilk önce kızının kendisine vurduğunu bunu hazmedemediğini kendisini kaybederek kızını dövmeye devam ettiğini söylediği öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği'nde ki ifadesi tamamlanan Muzaffer A. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu savcısı tarafından alındı.

Savcılık şüpheliyi, 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen, "kasten yaralama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Muzaffer A. çıkarıldığı mahkemece 'Basit yaralama' suçundan tutuklandı.

Görüntüyü yatalak annesi çekmiş

Mağdurun emniyetteki ifadesinde, astım hastası olduğunu, evin camını açtığını, babasının kapatmasını istemesi üzerine çıkan tartışmada şüphelinin kendisine şiddet uyguladığını anlattığı öğrenildi.

Mağdurun, sosyal medyada paylaşılan görüntüyü ise evde yatalak olan annesine çektirdiği belirtildi.

Bakanlık'tan açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada babası Muzaffer A. tarafından şiddet gören Tuğba A. ve engelli annesinin durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Yapılan sosyal inceleme neticesinde, Tuğba kızımıza engelli annenin bakımının sağlanması için evde bakım yardımı bağlanmıştır. Ayrıca anneye engelli maaşı bağlanmış olup, okula devam eden küçük kardeşi için de Sosyal Ekonomik Destek (SED) yardımı sağlanacaktır. Aileye psikososyal destek hizmeti de verilecektir. Bakanlık olarak ailenin avukat desteği isteğini karşılayarak, kızımızı bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Hukuki sürece müdahil olacağız." denildi.



