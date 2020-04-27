27.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Magazin Kızına kendisi bakıyor

Kızına kendisi bakıyor

Magazin

Kızına kendisi bakıyor

Eylem İpek Şafak ile Benden Duymuş Olmayın köşesinde bu hafta... #pazartesipostası

27 Nisan 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Amine Gülşe ile Mesut Özil, 31 Mart’ta kızları Eda’yı kucaklarına almıştı. Çift, koronavirüs salgınından dolayı özel bir bakıcı tutmamış.

Yanlarında sadece uzun süredir kalan yardımcıları varmış.

Yeni bir dadıya ihtiyaç duymayan Gülşe, kızı Eda’nın her şeyiyle kendisi ilgileniyormuş.

Bu süreçte Mesut Özil de eşine yardımcı oluyormuş. Aldığım duyuma göre çift bu durumdan da hayli memnunmuş. Bebekleriyle vakit geçirmek ikiliye terapi gibi geliyormuş.

Sevgiliye el yapımı pasta

Karantina günlerini sevgilisi Cem Yılmaz’ın evinde geçiren Serenay Sarıkaya, Yılmaz’a doğum günü pastası yaptı.

23 Nisan’da 47 yaşına giren ünlü komedyen için mutfağa giren Sarıkaya, ilk kez bir doğum günü pastası yapmış.

Ünlü oyuncunun jesti karşısında çok mutlu olan Yılmaz, sevgilisine övgü dolu yorumlarda bulunmuş.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
26 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Bağışıklığı düşürmeden oruç tutmak için nasıl beslenmelisiniz?
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Batuhan Karacakaya'dan 'Aşk-ı Memnu' itirafları