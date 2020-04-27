Kızına kendisi bakıyor

Amine Gülşe ile Mesut Özil, 31 Mart’ta kızları Eda’yı kucaklarına almıştı. Çift, koronavirüs salgınından dolayı özel bir bakıcı tutmamış.

Yanlarında sadece uzun süredir kalan yardımcıları varmış.

Yeni bir dadıya ihtiyaç duymayan Gülşe, kızı Eda’nın her şeyiyle kendisi ilgileniyormuş.

Bu süreçte Mesut Özil de eşine yardımcı oluyormuş. Aldığım duyuma göre çift bu durumdan da hayli memnunmuş. Bebekleriyle vakit geçirmek ikiliye terapi gibi geliyormuş.

Sevgiliye el yapımı pasta

Karantina günlerini sevgilisi Cem Yılmaz’ın evinde geçiren Serenay Sarıkaya, Yılmaz’a doğum günü pastası yaptı.

23 Nisan’da 47 yaşına giren ünlü komedyen için mutfağa giren Sarıkaya, ilk kez bir doğum günü pastası yapmış.

Ünlü oyuncunun jesti karşısında çok mutlu olan Yılmaz, sevgilisine övgü dolu yorumlarda bulunmuş.