Türkiye Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan anne tepki çekti

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan anne tepki çekti

Türkiye

Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan anne tepki çekti

Kocaeli'de kızına şiddet uygulayan ve bu esnada nefessiz kalan küçük kızın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

06 Şubat 2021, Cumartesi 12:15 Son Güncelleme:
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Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. 

Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı. 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Nurcan S.’nin şiddet uyguladığı kızı ile diğer iki çocuğunun devlet korumasına alınıp yurda yerleştirildiği belirtildi. 3 ay önce ortaya çıkan olayın ardından Nurcan S.’nin gözaltına alındığı ve daha sonra serbest bırakıldığı ileri sürüldü.


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