Türkiye Kızına taciz görüntüleri yayılan baba için Bakanlık harekete geçti

Kızına taciz görüntüleri yayılan baba için Bakanlık harekete geçti

Türkiye

Kızına taciz görüntüleri yayılan baba için Bakanlık harekete geçti

Kızına taciz içerikli hareket ve söylemlerde bulunan baba H.T.'nin görüntüleri sosyal medyada tepki toplamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konuyla ilgili harekete geçti.

16 Mart 2021, Salı 09:10 Son Güncelleme:
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Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, H.T. isimli kişinin kızına fiziki ve sözlü tacizde bulunduğu görüntüler tepki çekti. H.T.'nin, TikTok uygulamasından takipçileri ile paylaştığı görüntüyü gören sosyal medya kullanıcıları tepki göstererek, tutuklanmasını istedi.



'KIZ ÇOCUĞU KORUMAYA ALINDI'

Aile, Çalışma ve Soyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntünün ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir."

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