Burdur merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y. (54), aynı köyde yaşayan ve aralarında husumet olan bir kişi tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü kızı Yurtseven Y.’den (17) 29 gündür haber alamadığını belirterek, "Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran şahsın da kanuni cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

'30 BİN TL TEKLİF ETTİLER! BEN SIĞIR SATMIYORUM. KIZIMI ARIYORUM'

Muhtar aracılığıyla kendisine 30 bin TL teklif edildiğini anlatan baba Ramazan Y. 'Ben sığır satmıyorum. Kızımı arıyorum' yanıtını verdi.

Burdur merkez Kayış köyünde oturan Ramazan Y., 13 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında annesinin arkasından ’Hayvanlara bakmak için ahıra gidiyorum’ diyen kızı Yurtseven Y.’den bir daha haber alamadığını söyledi.

'DEVLET BİR AN ÖNCE KIZIMIN ÖLÜSÜNÜ, DİRİSİNİ BULSUN'

Ramazan Y., "Şu zamana kadar ölü mü diri mi haberimiz yok. Kızımı kaçıran kişi belli. Kendi köyümüzden A.B. Ailesi köy muhtarı aracılığıyla bana 30 bin lira teklif etti. Ben sığır satmıyorum. Ben kızımı arıyorum. Devletin bir an önce kızımın ölüsünü, dirisini bulmasını istiyorum. Kaçıran kişinin de kanuni cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

'DAHA ÖNCE 3 DEFA KIZ KAÇIRAN BİR KİŞİ'

Kızını kaçırdığını öne sürdüğü kişiyle aralarında daha önceden husumet olduğunu kaydeden Ramazan Y., "Bu yüzden kızımı kaçırdılar. Bu şahıs bana düşmanlık için kızımı kaçırdı. Benim işkence çekmemi istiyor. Kızımı kaçıran kişi daha önce de üç defa kız kaçırdı. Jandarmaya müracaat ettim. Jandarma araştırıyor. ’Bulacağız’ diyorlar. Ama şu ana kadar bir şey bulunmadı. Ailesi jandarmaya ’Siz bulun’ diyor. Bu çocuklar bir aydır ne yiyip ne içiyorlar? Ailesi parasını da gönderiyor. 17 yaşındaki bir çocuk bir aydır tutulmaz. Eşim şeker hastası. Sefil duruma düştük. Çocuğumu fuhuş yuvasına mı götürdü, bilmiyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" diye konuştu.