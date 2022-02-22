İzmir'de yaşayan bir çocuk annesi Sevilay B., 14 yaşındaki kızını Instagram üzerinden mesajlar göndererek taciz eden kişiyi yakalamak için dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı. Tacizciyle kızıymış gibi konuşan Sevilay B., kimliği belirsiz tacizciden yakınlardaki markete 50 lira bırakmasını istedi.









Tuzağa düşen tacizci parayı bıraktığı sırada market kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen Sevilay B. tacizcinin evli, iki çocuk babası, karşı binadaki komşuları Ali D. (32) olduğunu görünce şaşkına döndü. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberi...

ÇIPLAK FOTOĞRAFINI İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz 16 Şubat'ta Menderes ilçesinde yaşandı. Sevilay B., 14 yaşındaki kızı Z.B.'nin son dönemdeki hal ve hareketlerinden şüphelendi. Daha sonra kızının sosyal medyadan iki ay boyunca bir tacizci tarafından rahatsız edildiğini öğrendi. Z.B. tacizciyi engellemesine karşın, şüpheli yeni hesaplar açıp taciz etmeyi sürdürdü. 14 yaşındaki kızdan çıplak fotoğraflar isteyen tacizcinin "Seni her gün görüyorum" deyip, küçük kızın nerelere gittiğini de söylemesi üzerine anne Sevilay B., paniğe kapıldı. Tacizcinin yakınlarda biri olduğunu tahmin eden anne, dedektif gibi iz sürüp, plan yaptı.

"BİR KIZ ÇOCUĞU BU PARAYI GELİP ALACAK"

Sevilay B., Instagram üzerinden kızıymış gibi tacizci ile konuşmaya başladı. Tacizciye istediği fotoğrafları atacağını söyleyen Sevilay B., "Bir arkadaşıma borcum var" diyerek 50 lira istedi. Bu isteği kabul eden şüpheli, parayı yakındaki markete bırakacağını söyledi. Parayı markete bırakan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ses kaydı kameralar tarafından alınan ve tedirgin tavırlar sergileyen şüphelinin market sahibine, "Bir kız çocuğu bu parayı gelip alacak" dediği duyulurken, market sahibinin, "Senin çocuklar mı?" sorusuna, "Yok başka. Benim çocuklar değil" dediği belirlendi.

SERBEST BIRAKILDI

Ardından markete giderek görüntüleri izleyen Sevilay B. büyük şok yaşadı. Görüntülerdeki tacizcinin, evli, bir kız ve bir erkek çocuğu babası karşı binadaki komşuları 32 yaşındaki Ali D. olduğunu gördü. Bir anda öfkeye kapılan Sevilay B., zanlının evine giderek durumu eşine anlattı. Ali D.'nin eşi de büyük bir şaşkınlık yaşadı. Güvenlik kamerası kayıtları ile mesajlaşmaların ekran görüntülerini alan Sevilay B., durumu polise bildirdi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANNE-KIZ ALTINA ALINDI KORUMA

Anne Sevilay B. ile kızı Z.B., olaydan sonra savcılık tarafından bir ay süreyle koruma altına alındı. Sevilay B., "Ne yaptıysak tacizciye engel olamadık. Engelledikçe yeni sahte hesaplar açıp kızımı taciz etmeyi sürdürdü. Ayrıca bu şüpheli her gün kızımı gördüğünü söyledi. Bu beni daha da tedirgin etti. Böyle bir plan hazırladım. Kamera kayıtlarında sapığın görüntüsü ve ses kaydı var. İnstagram'da da ses kaydı var. Tüm bu delilleri emniyete teslim ettim. Kızımın başına bir şey gelmesinden korkuyorum, sokağa bile çıkaramıyorum" dedi.







