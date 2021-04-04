Türkiye Kızını vahşice darp etmişti! Savcıdan ibretlik ceza talebi…

Kızını vahşice darp etmişti! Savcıdan ibretlik ceza talebi…

Türkiye

Kızını vahşice darp etmişti! Savcıdan ibretlik ceza talebi…

Kocaeli’nin Körfez İlçesinde anne Nurcan Serçe’nin kızını ağır şekilde darp ettiği o görüntüler sosyal medyada infiale neden olmuştu. Savcı ‘Öldürmeye teşebbüs’ dedi o anneye 20 yıl hapis cezası istedi.

04 Nisan 2021, Pazar 07:52 Son Güncelleme:
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Şubat ayında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan Nurcan Serçe’nin (36), 14 yaşındaki kızı Dilek’i ağır bir şekilde darp ettiği görülüyordu. Görüntülerin ardından başlatılan soruşturmada gözaltına alınan anne Nurcan Serçe, suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söylemişti. Ayrıldığı eşinden 4 çocuğu olan Serçe’nin diğer çocuklarını dövdüğü için de daha önceden soruşturma yapıldığı anlaşıldı.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Son soruşturma kapsamında ifadeleri alınan çocuklar da annelerin kendilerini dövdüğünü anlattı. Çocuklardan biri ifadesinde Serçe’nin birlikte yaşadığı ve Dilek’in dövüldüğü anları videoya alan Hayrettin Bahar’ın annelerini kendilerini dövmesi için sürekli kışkırttığını söyledi ve “Annem bizi döverken Hayrettin bir sopa getirir ve annemin bizi sopayla dövmesini isterdi” diyerek yaşadıkları korkuyu anlattı.

EN AĞIR CEZA

Soruşturmayı tamamlayan savcılık anne için ‘çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek’ suçlamasıyla; çocukları dövmesi için anneyi kışkırtan Hayrettin Bahar için de ‘çocuğu öldürmeye azmettirmek’ suçlamasıyla iddianame hazırladı. Her ikisi için de ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası’ istendi. Ancak suç teşebbüs aşamasında kaldığı için 20 yıla kadar hapse dönüşecek.

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