Kızını vahşice öldürmüştü! Olayda flaş gelişme

Geçen 17 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ayşe Vural, "Kızımı öldürdüm. Şu an evde. Eşim ve oğlum da evde. Ancak onların bu olayla bağlantısı yok" diyerek, teslim oldu.

Bunun üzerine Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan evine sağlık ekibiyle ile giden polis ekipleri, Zeynep Vural'ın yatağında cesedi ile karşılaştı. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'ODADA BULDUĞUM POŞETİ BAŞINA GEÇİRDİM'

Gözaltına alınan Ayşe Vural, polisteki ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaretlerde bulunduğu öne sürüp, "Zeynep, olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. 'Nereye gidiyorsun' diye sordum. Ağır hakaretlerde bulunarak, küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben da yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutup, sert bir şekilde çekip, sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert bir şekilde yere düştü. Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine, kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum" dedi.

SABAHA KADAR KIZININ CESEDİ YANINDA YATMIŞ

Öldürdüğü kızı Zeynep'i yatağına oğlu Ömer'in taşıdığını belirten Ayşe Vural, ifadesinde ayrıca şunları söyledi:

"Öldüğünden emin olunca oğlum Ömer Vural'a seslenip, 'Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın' dedim. Bunun üzerine gelip, Zeynep'i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bir bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabah da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep'i öldürdüğümü söyledim ve 'Karakola gidiyorum' diyerek evden çıktım."

'UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN BİZİ ÜZÜYORDU'

Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu da ifadesinde anlatan Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Çok pişmanım ve üzgünüm" dedi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Vural tutuklanırken, Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR (DHA)

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