Türkiye Kızının elini yaktı, sigarayı bıraktı hayatı değişti

Kızının elini yaktı, sigarayı bıraktı hayatı değişti

Türkiye

Kızının elini yaktı, sigarayı bıraktı hayatı değişti

Düzce'de 14 yıl önce içtiği sigara ile 9 yaşındaki kızı Sena'nın elini yanlışlıkla yakan baba Tanju Acar, sigarı bıraktı. Baba Acar, yıllardır biriktirdiği sigara parası ile kızına hayalini kurduğu otomobili satın aldı.

06 Mart 2021, Cumartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Uzun yıllar sigara tiryakisi olan 53 yaşındaki esnaf Tanju Acar, içtiği sigarayı 14 yıl önce yanlışlıkla 9 yaşındaki kızı Sena'nın eline değdirerek yaralanmasına neden olduğu için sigarayı bıraktığını söyledi. Her gün sigaraya verdiği paraları, kızının adına bir bankada açtığı birikim sigortası hesabına yatıran Acar, ailesinden habersiz biriktirdiği paralarla 18 yaşında ehliyetini alan kızına otomobil hediye ederek sürpriz yaptı.


Parayı biriktirmeye devam eden baba Acar, bu kez Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan ve eğitiminin ardından öğretmen olan 23 yaşındaki kızı Sena'ya hayalini kurduğu aracı aldı. Tanju Acar, Anadolu Ajansı muhabirine sigaranın insan sağlığına verdiği zararın yanı sıra ekonomik zararlarının da olduğunu söyledi. Çok sigara içtiğini, o zamanlar ailesine ve çevresine zarar verdiğinin farkında olduğunu dile getiren Acar, "Asıl sigarayı bırakma kararım kızımın elini yanlışlıkla sigarayla yakmamdan sonra oldu. Çok vicdan azabı çektim ve o gün sigarayı tamamen bıraktım" dedi. Sigarayı bıraktıktan sonra bunun kızına dönüşü olması gerektiğini düşündüğünü ve sigaraya verdiği parayı biriktirdiğini belirten Acar, "Kızım sigarayı bıraktıktan 10 yıl sonra ehliyet aldı. O ehliyetini alınca bankada 45 bin lira birikmişti, o parayla bütçemizin yettiği kadar bir araç aldım. Kızıma bu sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Acar, sigarayı bıraktığı için çok mutlu olduğunu ve kızına araba aldıktan sonra birikime devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Kızım üniversite sınavını kazanıp öğretmen adayı oldu. Bu kez parayı onun hayal ettiği arabaya dönüştürmek için biriktirdim. Kızım öğrenciliğini bitirip görevine başladığında bu kez ilk aldığımız aracı satıp Sena'nın hayalini kurduğu araçla değiştirdim. Kızım öğretmen oldu ve çocuklarına sigara konusunda uyarıda bulunurken bu olayı örnek gösterip ailelere tavsiye veriyor.

KIZININ MUTLULUĞU

Babasının sigarayı bırakmasına vesile olmasına çok sevindiğini anlatan Sena Acar da "Sigarayı bıraktığında benim için böyle bir birikim yapması ayrı sürpriz oldu. Babamın sürprizine sevindim fakat en çok sağlığı için mutlu oldum." dedi. Hayalini kurduğu araca hiç beklenmedik şekilde sahip olduğunun altını çizen Acar, "Bu işin sadece maddi boyutu değil, manevi boyutu da çok büyük. Anne ve babaların, çocuklarının yanında sigara içtiklerini görüyorum. Olumsuz örnek olunuyor. Hem kendilerine hem de çocuklarına zarar veriyorlar" ifadesini kullandı.

Devletin son dönemde sigarayla ilgili aldığı olumlu kararlara değinen Acar, "Kapalı alanlarda sigara içiliyordu ama şimdi alınan kararlarla bu tamamen yasaklandı. Bu açıdan son dönemlerde yapılan kararlı yaptırımlar mutluluk verici. Hem sağlık hem de maddi açıdan bu kadar zararlı olan sigarayı bırakmalıyız ve çevremizi bu yönde yönlendirmeliyiz" dedi.

AA


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