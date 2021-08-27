Zeynep Ö. isimli anne, 6 yaşındaki epilepsi hastası ve otizmli kızının velayetini aldı ancak tüyler ürperten bir hukuk mücadelesi yaşıyor. Çocuğunun, babasıyla kişisel kurmasını istemeyen kadının iddiasının nedeni oldukça vahim. Cinsel istismar... 'Çocuğum babasının kendisine kötü amaçla dokunduğunu söyledi' diyen anne 'Şu an babasının yanında tehlike altında. Korkuyorum. Çocuğumu istiyorum ' diye konuştu.

Epilepsi hastası ve otizmli kızı N.Ö.'nün(6) velayetini alan anne Zeynep Ö., çocuğun baba Adnan Ö.'yle kişisel ilişki kurulması kararının kaldırılmasını ve babaya dava açılmasını istiyor. Çocuğun "Beni ona vermeyin" çığlıkları, annenin gözyaşları içinde "Paramparçayım" dediği bir hukuk mücadelesine dönüştü. İddianın nedeni ise vahim. Kanayan yara, cinsel istismar... SABAH'a konuşan anne, "Dünyayı verseler çocuğumun saçının teline değişmeyiz. İlgisiz bir babaydı, çocuğun hastalıklarıyla hep ben ilgilendim. Çocuğum babasının kendisine kötü amaçla dokunduğunu söyledi. Şu an babasının yanında tehlike altında. Korkuyorum. Çocuğumu istiyorum 'Beni buradan al anne' diyor. Rehin kaldı onun yanında. Paramparçayım" dedi.

Oldukça vahim iddiaların yer aldığı dava dosyası ve soruşturma evraklarına yansıyan bilgilere göre, Zeynep ve Adnan Ö. çifti 2014 yılında nikah masasına oturdu. Evliliklerinden Nisanur isminde bir kız çocukları oldu. Küçük Nisanur epilepsi hastası ve otizmliydi. Ancak çiftin tek sorunu bu değildi. Çift iddiaya göre aileler nedeniyle şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Zaman içinde de sorunlar büyüdü. Adnan Ö.'nün eşiyle zorla birlikte olmak istemesi bardağı taşıran son damla oldu.

"BENİ ORAYA GÖNDERME ANNE"

Çift 2019 yılında boşandı, küçük kızın velayeti anneye verildi. Babanın da çocuğuyla kişisel ilişki kurmasına hükmedildi. Mahkeme 6 yaşındaki Nisanur'un ayda iki kez hafta sonu babada kalmasına, ayrıca dini bayramların ikinci günü gibi belli aralıklarla görüşmesine karar verdi. Baba Adnan Ö. boşanmanın ardından 2 yıl boyunca kızıyla bu şekilde görüştü ancak anne, bakıma muhtaç olan çocuğun babasında yatılı kalması istemedi. Çünkü küçük çocuk babadan her döndüğünde "beni bir daha oraya gönderme" diye ağlıyordu.

"ÇOCUK BAKIMA MUHTAÇ YATILI KALMASIN, YANIMDA GÖRÜŞSÜN"

Anne Zeynep Ö., avukatı Kamran Karasu aracılığı ile Bursa Aile Mahkemesi'ne çocukla kişisel ilişkinin değiştirilmesi talebiyle dava açtı. Çocuğunun altının değişmesi gerektiği, ilaç kullanmaya muhtaç olduğu ve kız çocuğu olması nedeniyle babadan hem utandığı hem de ruhen rahatsızlık duyduğu anlatıldı. Sağlık durumunun babanın yanında kalmaya uygun olup olmadığının araştırılmasını isteyen anne, çocuğun babasında yatılı kalmaması kararının kaldırılarak, kişisel ilişkinin de kısa bir şekilde kendisinin yanında kurulmasını talep etti. Ancak mahkeme taleple alakası olmayan bir şekilde boşanma davasının istinaf mahkemesinden kesinleşme kararının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

TÜYLER ÜRPERTEN İFADELER

Mahkemenin bu davayı ertelemesi daha büyük sorunları doğurdu. İddiaya göre baba Adnan Ö. kızına cinsel istismarda bulundu. Bu vahim iddia ise babanın geçtiğimiz hafta kızını icra memurlarınca almaya geldiği anda küçük çocuğun çığlıklarla gitmek istememesiyle ortaya çıktı. Anne yeniden adli mercilerin kapısını çaldı. Dilekçeye göre, anne ilk zamanlar çocuğunun babasına gitmemesini hastalıkları nedeniyle babasının altını değiştirmek zorunda kaldığı için utandığını düşünerek aklına dahi getirmedi.

Ancak çocuğun büyüdükçe cinsel istismara yönelik anlatımları netleşti. Dilekçede ayrıca küçük çocuğun annesine "Beni ona vermeyin, oraya göndermeyin, dokunuyor, bakıyor" şeklinde tüyleri ürperten sözlerine yer verildi. Suç duyurusu dilekçesinde çocuğun acilen anneye teslim edilmesi, babaya dava açılması gerektiğinin altı çizildi. Şimdi hem mahkemenin hem de savcılığın kararı bekleniyor.

ACILI ANNE GÖZYAŞI İÇİNDE

Kızının yaşadığını iddia ettiği istismar olayının ardından hukuk mücadelesi başlatan anne Zeynep Ö., SABAH'a konuştu. Acılı anne gözyaşları içinde "Ben hamileyken kayınvalidem anneme, 'ben çocuk bakamam siz bakın parası neyse veririz' dedi. Dünyayı verseler çocuğumun saçının teline değişmeyiz. İlgisiz bir babaydı, çocuğun hastalıklarıyla hep ben ilgilendim. Çocuğum babasının kendisine kötü amaçla dokunduğunu söyledi. Şuan babasının yanında tehlike altında. Korkuyorum. Çocuğumu istiyorum, 'beni buradan al anne' diyor. Rehin kaldı onun yanında. Paramparçayım" dedi.

"HUKUKEN FACİA"

Avukat Kamran Karasu ise çocuğun babada yatılı kalmaması yönünde acıktıkları davada mahkemenin verdiği kararı eleştirerek, "Kanunen şahsi ilişkinin çocuğun yüksek menfaatleri göz önünde bulundurularak her zaman istenebilir. Yani boşanma davasının kesinleşmesinin beklenmesi mümkün değildir. Bu hukuken bir facia. Öncesinde cinsel istismardan haberdar değildik. Çocuk babasına gitmek istemediğini ve babasının kendisine dokunduğunu tüm mahalleli önünde bağırarak söylemiştir. Ancak icra kanalıyla feryatlara rağmen alınıyor. Çocuğun hastalıkları ve cinsel istismar iddiasına rağmen mahkemece hiçbir şey olmamış gibi davranılması facia" değerlendirmesinde bulundu







