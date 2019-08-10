Kızının gelinliğini bırakmak istemedi

İstanbul’dan hem Kurban Bayramı tatili hem de kızının düğünü için Sinop’a giden İsmail Güzelaydın (47) idaresindeki otomobil, Kastamonu-Karabük karayolu 10. kilometresinde şarampolde kum yığınına çarparak taklalar attı. Yaşanan feci kazada otomobilde sıkışan yaralılara çevreden geçen sürücüler ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince kazada yaralanan Hafize Güzelaydın (24), Fadime Güzelaydın (22), Mahire Güzelaydın (45) ve Enise Demirhan (21), Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kızının düğünü için Sinop’a gittiği öğrenilen baba İsmail Güzelaydın ise otomobilde bulunan gelinliği bırakıp ambulansa binmedi. Sağlık görevlilerinin ve emniyet güçlerinin ısrarlarına rağmen baba İsmail Güzelaydın ambulansa gelinlik olmadan binmek istemedi.

Bunun üzerine sağlık görevlileri, gelinliği de ambulansa alarak yaralanan baba İsmail Güzelaydın’a, Kastamonu Devlet Hastanesine götürdü. Kaza sonrası emniyet güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza yapan aracın sürücüsü İsmail Güzelaydın’ın direksiyon başında uyuya kaldığı iddia edildi.

İHA