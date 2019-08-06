Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışmıştı... Hücresinde ölü bulundu!
Brezilya'daki en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan Clauvino da Silva, 3 Ağustos Cumartesi günü 19 yaşındaki kızının kılığına girerek hapishaneden kaçmaya çalışmıştı. Silva bugün hücresinde ölü bulundu
Olay, Rio de Janeiro’daki hapishanede meydana geldi. 19 yaşındaki kızı tarafından hapishanede ziyaret edilen Clauvino da Silva, peruk ve maske taktıktan sonra kızının giysilerini giyerek kaçmaya çalıştı. Rio’da silah ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan en büyük suç örgütlerinden birinin lideri olan Silva'yı gergin tavırları ele vermişti.
Yakalanarak tekrar hapishaneye gönderilen çete lideri, kaldığı hücrede kendini asarak intihar etti. 42 yaşındaki Silva'nın yatak çarşafıyla kendini astığı belirtildi.