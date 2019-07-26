Kızının tabutuna sarılıp ağladı... 'Hayallerimiz yarım kaldı...'

Sevda Ara’nın kullandığı minibüs ile Adil Yenigün idaresindeki otobüs çarpıştı. Kaza sonrası minibüs yaklaşık 50 metre sürüklenirken, minibüs sürücüsü Sevda Ara ve kızı Elif Uyur ile Barış Altay olay yerinde, yaralı olan Şimay Yanık da hastanede hayatını kaybetti.

HENÜZ 8 YAŞINDAYDI

Kazada hayatını kaybedenlerden sürücü Barış Altay, Fatsa Orta Büyük Camii’de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kaza sonrası hayatını kaybeden anne Sevda Ara ve 8 yaşındaki kızı Elif Uyur ise Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde birlikte son yolculuklarına uğurlandı.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Anne-kız için, Kayatepe Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybeden anne ve kızı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

"ÇOCUKLARININ GELECEĞİ İÇİN HALI YIKIYORDU"

Öte yandan, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne Sevda Ara’nın, ikiz çocuklarının yaşamını sürdürmek için halı yıkama üzerine iş yeri açtığı bilgisine ulaşıldı. Çocuklarının geleceği için halı yıkayan anne Ara’nın, çevredekiler tarafından sevilmesi de herkesi hüzne boğdu.

İKİZLERDEN BİRİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Kaza sonrası ağır yaralanan ikizlerden Yusuf Uyur’un Fatsa Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Yusuf’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"ÖLÜM HABERİNİ İNTERNETTEN Mİ ÖĞRENECEKTİM PRENSESİM"

Bu sırada taziyeleri kabul eden Ferdi Uyur, kızı ve eski eşinin tabutunu okşayarak gözyaşları döktü. Kızının tabutuna sarılan baba Uyur, "Kızım senin ölüm haberini internetten mi duyacaktım, daha hayallerimiz vardı, sen benim prensesim ve her şeyimdin, hayallerimiz yarım kaldı" diyerek gözyaşı döktü.

AA