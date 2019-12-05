Kızlar doktor erkekler futbolcu olmak istiyor

Türkiye’de yeni yapılan önemli bir araştırma kamuoyuyla paylaşıldı. KidZania’nın CEO’su Ebru Timur, KidZania’yı ziyaret eden 80 bin çocuğa ait verinin analizi ile yapılan ‘Mesleki Eğilimler Araştırması’ sonuçlarını KidZania Edutainment Zummit zirvesi’nde açıkladı.

Daha önce Monterrey Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ve Londra, Mumbai, Santa Fe ve Dubai’de 450 bin çocuk ile yapılan araştırma bu yıl İstanbul’da da tamamlandı. Ebru Timur, İstanbul’da 80 bin çocuk ile yapılan araştırmada “Çocuklar, bildiklerinden ilham alıyor” sonucunun çıktığını söyledi.

Cinsiyet kalıpları erken yaşta devrede

Araştırmada çocuklara ‘İleride ne olmak istiyorsun?’ sorusu yöneltildiğinde kız çocuklarının ağırlıklı ‘doktor, öğretmen ve veteriner’ yanıtlarını verdiğini aktaran Timur, erkek çocuklarının da ‘futbolcu, pilot, mühendis ve polis’ olmak istediklerini söyledi. Ayrıca cinsiyet kalıpları dört yaşından itibaren çocukların zihninde giderek yer etmeye başlıyor. Önyargılar da erken yaşta oluşuyor.

Dört yaşına kadar tüm çocuklar aynı

Global araştırma ve Türkiye’deki araştırma ile tespit edilen ilk şey, çocukların 4 yaşına kadar hiçbir toplumsal kalıba dahil olmadığı. Meksika’dan İngiltere’ye, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Hindistan’a kadar tüm çocuklar aynı. Ancak dört yaşından itibaren çocuklar, sınırları, farklılıkları gözlemleyebiliyor. Çocuklar, yargıları bu yaşta kavramaya, buna göre düşüncelerini ve tercihlerini şekillendirmeye başlıyor.

Özgüven cinsiyete göre değişiyor

Cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal yargıların oluşturduğu özgüven farklılıkları da yine araştırmada dikkat çekti. Bu konuda dünyadaki ve Türkiye’deki sonuçlar paralellik gösteriyor. Kız çocukları, kendi yaşlarından iki yaş küçük çocuklara uygun aktiviteleri deneyimlemeye eğilimli. Erkek çocukların ise kendi yaşlarından bir yaş büyük çocuklarla uygun aktivitelere eğilimli olduğu gözlemlendi.

'Çocuklarda hayalperestlik desteklenmeli'

Zirvede, konuşma yapan Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Doktor Kerem Dündar, Dünya Ekonomi Forumu’nun her beş yılda bir hazırladığı raporuna göre, yarının nesillerinden beklenen becerilerin eskiye göre bir hayli değiştiğine vurgu yaptı.

Dündar, duygusal zekâ, bilişsel esneklik, eleştirel düşünce ve muhakeme yeteneklerinin başlıca ihtiyaçlar olacağına değindi. Dündar, “Umudu olmayanın stratejisi olmaz. Çocuklara ümit etme fırsatı verin. Hayal kurma fırsatı verin. Yetişkin birisi hayal kurmaya başlasa yapabileceklerinin sınırı vardır. Ancak çocukların zamanı var, hayal kurarlarsa başarabileceklerini öğrenmeliler" dedi.