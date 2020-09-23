Kızlar evde, Berkay ve Özlem Ada Şahin gezmede
Popçu Berkay önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Kuruçeşme’deki Uzak Doğu restoranı İnari’deydi. // Hakan Kırarslan
23 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti. Berkay “Bu gece kızları evde, bakıcıya bıraktık” dedi.
Tepki çekmişti
Yıldız Tilbe konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.
Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya, "Bu yasağa herkes uyacak. Uymayan dışarı çıksın" şeklinde tepki göstermişti. Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip tüm konseri maskesiz izlemişti.
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