Kızlar evde, Berkay ve Özlem Ada Şahin gezmede

Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti. Berkay “Bu gece kızları evde, bakıcıya bıraktık” dedi.

Tepki çekmişti

Yıldız Tilbe konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.

Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya, "Bu yasağa herkes uyacak. Uymayan dışarı çıksın" şeklinde tepki göstermişti. Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip tüm konseri maskesiz izlemişti.







