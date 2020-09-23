Magazin Kızlar evde, Berkay ve Özlem Ada Şahin gezmede

Kızlar evde, Berkay ve Özlem Ada Şahin gezmede

Magazin

Kızlar evde, Berkay ve Özlem Ada Şahin gezmede

Popçu Berkay önceki akşam eşi Özlem Ada Şahin ile birlikte Kuruçeşme’deki Uzak Doğu restoranı İnari’deydi. // Hakan Kırarslan

23 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti. Berkay “Bu gece kızları evde, bakıcıya bıraktık” dedi.

Tepki çekmişti

Yıldız Tilbe konserinde en ön sırada yer alan Berkay’ın, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekmişti.

Konsere gelen gelen seyirciler, ünlü şarkıcıya, "Bu yasağa herkes uyacak. Uymayan dışarı çıksın" şeklinde tepki göstermişti. Berkay Şahin, seyircilerin sitemini duymazlıktan gelip tüm konseri maskesiz izlemişti.


İlgili Haberler
Berkay Şahin, maske takmamakta ısrarcıYarışmada Berkay kriziBerkay hakkında şaşırtan iddiaBerkay, 'Beni normal vatandaşla bir mi tutacaksınız?' dedi mi?


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
23 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Anne sütünü takılara hapsetmek...
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Bizi soracak olursan Neslican, bıraktığın yerdeyiz
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik açıkladı: O sahneyi izleyemiyorum