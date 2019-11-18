Kızlar Matematik yeteneğinde erkekler kadar iyi

Geçmişte yapılan araştırmalar, matematik katılımında ve başarıda, özellikle de yüksek performanslı öğrenciler dikkate alındığında kız ve erkek çocuklar arasında cinsiyet farklarının ortaya çıkma eğiliminde olduğunu bulmuştu. Bu araştırmada kızlar genellikle matematikte iyi notlar alırken, erkekler kızlardan biraz daha yüksek puan alırlar. Ayrıca erkeklerin matematikte üniversite dereceleri edinmeleri ve kariyer yapmaları kadınlardan daha olası görünüyordu.

Birçok uzman sosyokültürel faktörlerin kız ve erkek çocukların matematiğe katılımında önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Aynı Matematik yeteneği ile hayata başlıyor

Pittsburgh'daki Carnegie Mellon Üniversitesi'nden (CMU) araştırmacıların Science of Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmasında erkek ve kız çocuklarının benzer matematik yetenekleriyle hayata başlama eğiliminde olduklarını buldu.

Anlamlı bir cinsiyet farkı bulamadılar

Araştırmacılar, 3 ila 10 yaş arasındaki 104 çocuk arasında beyin taramalarını ve standartlaştırılmış test puanlarını karşılaştırdıklarında, kız ve erkek çocukların matematik çözümünde veya matematik testlerindeki puanlamalarında istatistiksel olarak anlamlı bir cinsiyet farkı bulamadılar.

Healthline’nın haberine göre, çalışmanın yazarlarından Gelişimsel Sinirbilim Profesörü Jessica Cantlon, “Çocukların beyinlerinin cinsiyetlerine bakılmaksızın benzer şekilde çalıştıklarını görüyoruz ” dedi.

Bu araştırma, küçük çocuklar arasındaki matematik yeteneklerinde biyolojik cinsiyet farklılıklarını değerlendiren ilk beyin görüntüleme çalışması.

Araştırmacılar, temel matematik konularında eğitici video klipler izlerken, katılımcıların beyin aktivitelerini ölçmek için fonksiyonel MRI taramalarını kullandılar. Ayrıca, 3-8 yaş arası çocuklar için tasarlanmış standart bir test kullanarak katılımcıların matematik becerilerini değerlendirdiler.

Erkekler ve kızlar arasındaki sonuçlar karşılaştırıldığında, beyin fonksiyonu ve matematik yeteneğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulamadılar. Eğitici matematik videolarını izlerken kız ve erkeklerin beyinlerinin eşit derecede meşgul oldukları ortaya çıktı. Beyinleri matematiği benzer şekillerde işlemden geçirdi ve benzer test puanları elde ettiler.

Olumsuz klişeler ve ön yargılar Matematikten uzaklaştırıyor

Ancak araştırmacılar olumsuz klişelerin ve diğer sosyokültürel faktörlerin kızları ve genç kadınları matematikten ve ilgili alanlardan uzağa yönlendirebileceğini öne sürüyor.

Araştırma cinsiyetteki kalıplaşmış baskılar ve önyargılar, kızların matematik kaygısı yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu veya kızların matematik yapma konusundaki endişeleri açıklayan kapsamlı bir araştırma niteliğinde.