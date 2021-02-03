Bir kız babasının hayatında üçüncü önemli kadındır kızı. İlki annesidir, ikincisi çocuğunun annesi, üçüncü kızı, kızlarıdır… Bu ilk kişi önemlidir ama en sevilenler olmuş mudur onun kesinliği yoktur. Ama kızıyla olan ilişkisinde bir erkek az çok muhakkak bir sıcaklık hisseder.

Geçmişinde, çocukluğunda bir kadın vardır, onu büyüten veya onu sadece doğurandır. Gözüyle gördüğü ilk kadın iyi-kötü bakım veren, sağlıklı-sağlıksız bağ kurduğu ölerek veya terk ederek veya sımsıkı sarılıp boğarak büyüdüğü kucak “anam” dediğidir. Kadına dair ilk imagolar işte bu ilk kadın ile oluşur.

Bir insanın hayatında kurduğu ilk bağ ana dediğiyledir. Yani insanoğlu ilk ilişkisini bir dişiyle kurar dünyada ve bir dişinin rahminde yatar ve gün gelir dünya hayatında kadınlar çıkar karşısına, bir kadının rahmini döller. Oradaki bağ bir seçilmişlik üzerinedir. İster üzerinde düşünülmüş, ister boş vermişlik olsun sonuç kadınla yaşadığı tutku, haz doğan kız olduğunda hayatında üçüncü önemli ve bir nevi kritik varlığın doğumuna sebep olur.

Sanırım bir erkek, bir erkek evladı olduğunda erkeklik imgesini çocukluğundaki o oğlanı analiz eder ve bir model çıkarır ama bir kız evlat olduğunda bir tasarım oluşturmak o kadar kolay mı bilinmez. Kadın ile imgesini sorgudan geçirtir kadın onun için neyi simgeler. Şefkat? Merhamet? Soğukluk? Baskı/kontrol? Ajite? Sevgi?

Kız evlat kadın cinsiyle olan tüm ilişkilerin üçüncü istasyonudur. Sağlıklı kurulması arzulanan dişi ilişkisinde son haktır. Kutsadığı veya körelttiği...

Bu sebepledir ki belki de baba kız ilişkisi ya çok sevecen, bıcır bıcır ya da öfke, kızgınlık dolu olur. Aranan bulunmamıştır kız evlatla, eksiklik hissi, kültürel kodlar falan. Hemcinsinden uzantısı bir oğlan yoktur ya da geçmişte yaralı, acı veren kadın imgeler vardır ve bunlarla ilgi duygu ve düşünceler bir kız çocukta vücut bulur.

Ama ne olursa olsun bir erkek baba olduğunda ne kadar uzak kalmaya da kalksa mesafeli çok olamaz. Kız çocuğu mesafeli kalamaz buna dayanamaz ilişkide yakınlık, samimiyet arar ve bunun için türlü yollar dener, babayı baştan çıkarma onun sevgisini satın alma yolları arar.

Kız çocuğu için her daim yaslanılmak istenen dağdır

Baba kız ilişkisinde ömür boyu kalıcı bir mukabele vardır. Yapılan araştırmalarda görülmüştür ki bir kadının hayat başarısında bu akademik başarı, iş hayatında girişimcilik veya eş seçiminde baba ile olan parterinde etkilidir. Bir kız çocuğu karşı cinsi baba da tanır bilir. Erkek nedir kimdir? Babada gördüğü ilişki üzerine kodlar oluşturur ve denilir ki yetişkin olduğumuzda tüm ilişkide olduklarımız baba, anne, kardeşlerimizin bir yansımasıdır, bu üçten biridir.

Baba, kız çocuğu için her daim yaslanılmak istenen dağdır, dibine oturulup arkanı yaslandığın köklü ağaçtır. Baba Hero’dur, kahramandır, devdir, Komiser Rıza’dır, yasanın gücüdür, evdeki adaletin temsilcisidir. Bunları babasında bulur ve böylelikle yapılanmış bir ruh benliği oluşturur bunları bulamazsa hayal kırıklığı yaşar.

Hayat boyu istediği babasıyla anı deposunda iyi anı bolca depolamak. Babam dediği o adamın ona sevecenlikle beraber koruması, hayatta rehber olması. Düştüğünde ne olursa olsun nereye düşerse düşsün kızgın da olsa yanına alsa kucaklasa, kanadıyla sarsa…

Ünlü baba-oğul hikayeleri bilir misiniz? Ama ünlü baba-kız hikayeleri daha ünlü ve bilindiktir. Hz. Muhammed – Hz Fatıma, Sıgmund Freud- Anna Freud, Kobe Bryant ve kızı Gianna gibi..

Görüşmelerimde babalara kızlarıyla olan bağlantılarını sorduğumda gözleri ışıldıyor muhtemelen kızlarının görüntüsü geliyor… Çoğunun özel, kıyamadığı, ayırdıkları oluyor kız evlat, can evlat dedikleri oluyor…

Kızın babaya, babanın kıza düşkünlüğü meşhurdur.

Geçenlerde bir kaligrafi sanatçısı dostum ergen kızıyla ilgili bir anısını paylaştı. Mutfakta bir şeyler yaparken elini kesmiş kızı gelmiş o kanlı parmaklarını avucunun içine alıp öpmüş. “Eriyip, bittim, ağladım” dedi. Koca adam her şeyi unuturum bu anı unutmam dedi.

Baba kız aşkı diye bir şey var ve bu aşk çok olduğunda marazı olabiliyor. Kız çocuğu büyüyüp kadın olduğunda bir eş bulmakta zorlanıyor, babaya ihanet ediyormuş hissi ile sabote edebiliyor ilişkilerini veya derin bağlar kuramıyor. Her şeyde denge arandığı gibi ilişkide de denge bir kızın gelecekte karşı cinsle sağlıklı ilişkiler oluşturması için önemli..

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