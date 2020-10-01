Kızlık zarı bozulmadan hamile kalınır mı?

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Kızlık zarı bozulmadan hamilelik oluşması için öncelikle kızlık zarı yapısı ve cinsel ilişkide erkeğin boşaldığı bölge önem taşır.

Gebelik oluşması için vajinal boşluğa yeterince sayıda sağlıklı, hareketli spermlerin girmesi gereklidir. Bu durum bazen tam bir cinsel birleşme olmadığı sürtünme ile olan ilişkilerde, vajinismus hastalarında mümkün olabilir. Vajinal girişe yeterince semen boşalırsa, içerdiği spermler ileri hızlı hareketli olduğundan ve vajinal duvara tutunarak rahime doğru hareket edebileceğinden yumurtlama dönemindeki bir kadında gebelik oluşmasına sebep olabilir. Fakat bu durum oldukça nadir görülür.

İkinci olasılık kızlık zarının yapısı gereği esnek olması durumunda hiç kan gelmeden, yani kızlık zarından yırtılma olmadan gerçekleşen cinsel birleşme durumunda da hamilelik gerçekleşebilir. Cinsel birleşme öncesi ön sevişme evresi yeterince uzun tutulur ve kadının gevşemesi tam sağlandığında kızlık zarı çevresindeki kaslar iyice gevşediği için zarda yırtılma olmadan birleşme mümkün olabilir.

Yukarıda saydığımız durumlarda kızlık zarında herhangi bir yırtılma, kanama olmadan hamile kalınması mümkündür.





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