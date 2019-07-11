Forvet hattını Vedat Muric ve Max Kruse, orta sahayı Emre Belözoğlu ile güçlendiren Fenerbahçe, stopere de takviye yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın isteğiyle Sarı- Lacivertli ekibin eski oyuncusu Simon Kjaer için girişimler başlamıştı. İspanyol ekibi Sevilla’da mutlu olmayan, kadroda 7 stoper olması nedeniyle forma şansı az olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe kiralama teklifini iletti. Sevilla, Danimarkalı stopere maaş ödememek için makul bir rakama kiralamaya sıcak bakıyor.

KJAER ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Julen Lopetegui ile görüşen, “Beni kadroda düşünmüyorsanız kolaylık sağlayın, Fenerbahçe’ye gideyim” diyen Kjaer’in sportif direktör Monchi ile de görüşerek onay aldığı belirtiliyor. Geçen sezon Sevilla’da ligde 26 maça çıkan Kjaer, Danimarka Milli Takımı’nın EURO 2020 elemelerinde banko forma giyiyor.