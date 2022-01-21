Dünya KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, trafik kazası geçirdi

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, trafik kazası geçirdi

Dünya

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, trafik kazası geçirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdi.

21 Ocak 2022, Cuma 23:02 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa-Lefkoşa yolunda trafik kazası geçirdiği ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi. Ataoğlu’na beyin tomografisi çekildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

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