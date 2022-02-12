Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüsü atlattı!

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüsü atlattı!

Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar koronavirüsü atlattı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptırdığı son koronavirüs testi de negatif çıktı. Tatar'ın 2 gün üst üste yaptırdığı korona virüs test sonucunun negatif çıkması ile Covid-19'u atlattığı açıklandı.

12 Şubat 2022, Cumartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz hafta Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada Korona virüsü atlattığını belirterek, “Geçen hafta Covid-19 test sonucumun pozitif çıkmasıyla kendimi karantinaya almıştım. Hafif belirtilerle geçen bu sürecin sonunda 2 gündür yaptırdığım test sonuçları negatif çıkmıştır. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan tüm vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim'' dedi.

İHA


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