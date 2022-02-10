KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) sözleri sonrası, 'Mukavemet Teşkilatı, Türk halkına yapılan saldırılara direnmiştir.' ifadelerini kullandı.





Tatar'ın CNN TÜRK'teki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili bir polemik başladı. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz. Bu anlamsız ve çok yanlış buluyorum. Kıbrıs'ın efsanevi direnişindeki rolünü çok iyi biliyoruz. Eoka'nın Kıbrıs Türk halkına yaptığı saldırılara karşı oluşturulan ve yıllarca sürdürülen bir mücadeledir.

Rauf Denktaş bana erken yaşlarımda söylemişti. Bu teşkilatın oluşturulmasında bütün ada safında çeşitli sancaktarlıkları oluşturulmasıyla bir ordu gibi çalışıldı. Türk komutanlar bizim mücahit komutanlarına destek vererek halkımız saldırılara uğrarken o zor günlerde TMT adada oluşturduğu askeri teşkilatla halkımıza moral vermiş ve onurlu bir direniş göstermişti. Tarihimizde yeri büyüktü. İçimizdeki Rum destekçileri buna karşı çıksa da biz onları hiç konuşturmadık. Gazilerimiz ve şehirlerimizin onurunu koruruz ve onların adanın kirletilmesine müsaade etmeyiz.

İlk remi kuruluştan önce volkan harekatımız vardı, tüm bu direniş birleşerek TMT kuruldu 1960’ta, bu tarihten önce de hizmetleri vardır.

Kıbrıs cumhuriyeti anayasası oluşturulurken Denktaş ve Menderes'in de desteğiyle Kıbrıs Türk cumhuriyeti kurulmuştur.

Bunu bilmeden cahillikle konuşmak olmaz. Denktaş ve Doktor Fazıl küçük isimleri lekelemez. 1974’ten sonra TMT Kıbrıs'ın savunma gücüne dönüşmüştür.

Kıbrıs'ta iki halk vardır tarihten beri 307 sene atalarımızın yönettiği Kıbrıs'ı İngiltere Kıbrıs'ı zorla İngiltere'ye kiralamak zorunda kalıyor ve adada Rum nüfusu artıyor.

Kıbrıslı Türkler adanın Yunanistan'a bağlanmasını reddetti, Türkiye de bu konuda bize destek verdi. Bu mukavemeti ve direnişi sürdürüyoruz ve Yunanistan'a bağlanmasına asla izin vermeyiz.

TMT şu anda başkanı yılmaz bora ve arkadaşları bizim en yakınlarımız. Biz çocukken onlar komutandı. Bizimle hatıralarını paylaşıyorlar çünkü bize tarihimizi unutturmaya çalışıyorlar, bizse onlarla hatırlıyoruz.

Kıbrıs asla yunana bağlanamaz. Federal temelde bir anlaşma olamaz. Federal temelde anlaşma bir oyundur. Kuzeydeki Türklerin bağları Anadolu ile koparılacak ve Kıbrıs türkleri asimile edilecektir.

TMT Kıbrıs Türk halkının varlığını sürdürebilmesi ve egemenliğine sahip çıkması için gereklidir. Bu ulusal bir siyasettir.

TMT ve polis teşkilatımızla toplantı yaptım. Biz tüm teşkilatların işbirliğiyle ve TSK ve Türkiye ile yapılacak istişarelerle KKTC bu faili meçhul cinayetin aydınlatılması için çalışacağız

Spekülasyonlar yapılıyor ancak KKTC bir devlettir ve her türlü gereken yapılacaktır. Bu devlet gerekli girişimleri yapacaktır

Üzücü bir olay, bunun olmasını kimse istemez, yadırganmalıdır. Kıbrıs küçük bir yer, herkes etkilendi. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Çok büyük bedeller ödedik fedakarlıklar yaptık. Yasalara uygun, uluslararası teamüllerle yönetilmesi ve yasal çerçevede oluşturulacak bir gelecek için çalışıyoruz.

Olayları başka yere çekmek ve halkın huzurunu bozmak, bir zafiyet varmış gibi göstermek olmaz.

İDDİALAR İÇİN NE DİYOR?

İlgili güvenlik kuvvetleriyle işbirliği içinde araştırıyoruz. İletişim halindeyiz. Teknolojiyle kamera olsun cep telefonu olsun yoğun şekilde devam ediyor. Gizli tutuluyor, ben detaylarını bilemem: talimatını verdik, şunu vurgulamak istiyorum Türk kamuoyunu burası bazılarının anlatmaya çalıştığı gibi bir yer değil

Burada yılların mücadelesi var, biz bir devletiz, Turizm, üniversiteler ve hizmet sektörünün geliştirilmesi için büyük çaba içerisindeyiz. Türkiye de bize destek vermeye devam ediyor.

Bize yapılan haksızlıklara rağmen, 1974 yılından bu yana her şeyiyle çağdaş bir devlet olma noktasındayız aksilikler ve yanlışlar olabilir, bizler bunu düzeltmeye uğraşıyoruz.

Türkiye'den yapılan farklı yayınlar var. Ancak menfaatlerimizi korumak için bunların önüne geçmemiz gerekir. Mesajım umarım anlaşılmıştır.

RTÜK'TEN SORUŞTURMA

Halk TV sunucusu Arslan, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" demişti. RTÜK, Arslan'ın bu ifadeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.