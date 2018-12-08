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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tedavi altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

08 Aralık 2018, Cumartesi 13:19 Son Güncelleme:
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tedavi altına alındı

Mustafa Akıncı'nın durumu ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim, "Cumhurbaşkanının şikayeti üzerine cerrahi bir müdahale yapıldı. Sayın Akıncı'nın durumu şu anda iyi. Yarın taburcu olmasını bekliyoruz" dedi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hakkı Serhat Tulay da yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bu sabah kolonoskopi, polipektomi ve hemoroidektomi işlemleri uygulandığını söyledi.

DHA

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