KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'la ilgili stratejik yol haritası çizilmesine ilişkin çalışma çerçevesinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 2015 yılından bu yana Kıbrıs davasına ilişkin yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, hukuki ve fikri alt yapının geliştirilmesine katkıda bulunduklarını söyledi.





'KIBRIS TÜRKÜNÜ RUMLARIN YANINDA AZINLIK YAPAMAYACAKSINIZ’

Feyzioğlu, stratejik yol haritasının oluşturulmasında üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek, "Rumların Kıbrıs Türküne uyguladıkları ve uygulattıkları izolasyon ve ambargolar ağır bir insan hakkı ihlalleri dizisine dönüşmüştür. Bu izolasyon ve ambargoların amacı Kıbrıs Türkünü yıldırmaktır, Kıbrıs Türkünü Türklüğünden vazgeçirmektir. Rum'un yanında bir azınlık olarak yer almaya zorlamaktır. Biz her gün artan bir kararlılıkla dünyaya haykırıyoruz; başaramayacaksınız, Kıbrıs Türkünü Rumların yanında azınlık yapamayacaksınız, Kıbrıs Türküne Türklüğünü unutturamayacaksınız, Kıbrıs Türkünü Türkiye'den koparamayacaksınız. Kıbrıs Türküne yönelik sinsi ve hain planın boşa çıkarılması için bu izolasyon ve ambargoların verdiği zarar, akılcı ve pratik yöntemlerle etkisiz kılınmalıdır. Bunun için Kıbrıs Türkü; üreten, zenginleşen, kendi yarattığı refahı hakça bölüşen, tüketime değil üretime dayalı bir ekonomik sisteme kavuşturulmalıdır. İzolasyon ve ambargoların etrafından dolanılması ve aynı zamanda bunların insanlığın yüz karası uygulamalar olduğunun tüm dünyaya anlatılması için etkili bir plan hazırlanmalı" dedi.

TATAR: REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTTIRABİLMEK İSTİYORUZ

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise toplantıda ele alınan konulara ilişkin, "Maraş açılımı ve diğer KKTC'nin izolasyon ve birtakım kısıtlamalarla önündeki engellerin nasıl aşılabileceği hukuki boyutlarıyla ele alındı. Ambargo izolasyonu ve kısıtlamaların da büyük zararları engelleyebilmek ve önleyebilmek için ne gibi farklı tedbirler alınabilir onu konuştuk. KKTC'nin gelişebilmesi ve kalkınabilmesi için Türkiye'nin de destekleriyle oradaki ekonomik yapıyı güçlendirmek, üretimi arttırabilmek ona göre alt yapı yatırımlarıyla, maliyetlerin tekrar gözden geçirilmesiyle rekabet gücümüzü arttırabilmek istiyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜÇLÜ BİR DEVLET'

Tatar, dün Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bozkurt'ta sel felaketinden dolayı zarar gören yerleşim yerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte ziyaret ettik. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı çalışmalarının toplantısına katıldım. Türkiye'nin acısı, bizlerin acısı, dolayısıyla hayatlarını kaybedenlere rahmet diledim. Türkiye Cumhuriyeti büyük ve güçlü bir devlet. Yapılan çalışmaların ne kadar kapsamlı olduğunu gördüm. Bölgeye sahip çıkıldığını, en kısa sürede yaraların sarılacağını ve Bozkurt ilçesi gibi diğer zarar gören yerleşim yerlerinin de devletin yapacağı yatırımlarla eski günleri yakalayacağını, refaha kavuşacağı günlerin yakın olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.







