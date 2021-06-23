KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.

AA



