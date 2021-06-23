KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.
23 Haziran 2021, Çarşamba 00:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.
AA