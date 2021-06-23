Dünya KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği

Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Türkiye'ye yerli aşı 'TURKOVAC' tebriği

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca'yı Türkiye'de Kovid-19'a karşı geliştirilen ve üçüncü faz aşamasına geçilen "TURKOVAC" isimli yerli aşı vesilesiyle tebrik etti.

23 Haziran 2021, Çarşamba 00:34 Son Güncelleme:
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KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Koca'yı arayarak Erciyes Üniversitesi tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı TURKOVAC için tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar bu başarıda emeği geçenleri de kutladı.

AA

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