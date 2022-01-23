Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk 15’inci kez milletvekillerini seçmek için sandık başında. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinde gelen kişiler maske ve eldiven takarak oy kullanırken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediliyor. Covid-19 testi pozitif kişilerin ise oy kullanması yasak. KKTC'de seçime katılımın hava muhalefeti nedeniyle az olması bekleniyor. KKTC'de milletvekili erken genel seçimlerinde sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler de dahil toplam da 6 bin kişi görev alıyor.

PARTİLER VE BAĞIMSIZ ADAYLAR YARIŞACAK

KKTC'de gerçekleştirilen milletvekilliği erken genel seçiminde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarışıyor. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP), Halkın Partisi (HP), Bağımsızlık Yolu (BY), Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) yer aldığı seçimde Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 sandalye için Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3 ve Lefkoşa’dan 2 milletvekili mücadele edecek.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

3 SEÇENEK VAR

KKTC seçim sistemine göre, seçmenler oylarını mühür, mühür ve tercih ile karma olmak üzere 3 şekilde kullanabiliyor. Sadece mühür vurulması durumunda başka herhangi bir işleme gerek duyulmuyor. Tercihlerde o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının yarısı kadar olmak zorunda. Mühür vurulup tercihlerin başka partinin listesinden yapılması durumunda sadece tercihler geçersiz sayılıyor. Karma oyda ise seçmen, farklı parti listelerinden mühür vurmadan en az 2 parti veya bağımsız adaylar arasından da olmak üzere tercih yaparak karma oy da kullanabiliyor. Ancak karma oyun geçerli olması için herhangi bir partiye mühür vurulmaması gerekiyor.

Karma oy kullanan seçmen, o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının en az yarısı kadar tercih yapmak zorunda kalıyor. Bir partiye vurulan mühür, o partiye bölge milletvekili sayısı kadar oy getiriyor. Mühre ek olarak aynı partiden yapılan tercihler ise sadece parti içi avantaj sağlıyor. İlgili partiye diğer partilere kıyasla ek veya daha fazla avantaj sağlamıyor. Karma oydan bir partiye gelen oy sayısı ise adaylara verilen tercih sayısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, 16 milletvekili çıkaracak Lefkoşa'da bir partiye vurulan mühür, o partinin hanesine 16 oy olarak yazılıyor. Aynı partiye karma oydan gelen 3 tercih de 3 oy olarak kaydediliyor. Mühür partiye, tercih adaya avantaj sağlıyor.

SEÇİM YASAĞI OLACAK

KKTC'de 08.00’da başlayan oy verme işlemi 18.00’da son bulacak. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından hemen oy sayımına geçilecek. Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme ve sayım süresini de uzatacak. Çarşaf liste olmasından dolayı da sonuçların açıklanmasının daha uzun sürmesi bekleniyor.

Seçim yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak. Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) 19.00-21.00 saatleri arasında alınacak sonuçlar açıklanacak ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.

İHA







