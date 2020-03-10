KKTC'de ilk vaka görüldü
KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya'dan gelen bir turistte koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
10 Mart 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı. İsmi açıklanmayan Alman turistin kaldığı otelin de karantina altına alınabileceği belirtiliyor.
DHA