Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu esnada, okulun ana yönetim katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Girne Polisi'nce yapılan açıklamada, "Girne Amerikan Üniversitesi'nin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.