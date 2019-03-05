KKTC'de korkutan yangın! Öğrenciler dersteydi...

KKTC’nin ilk özel üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi'nde sabah saatlerinde çıkan yangın korkuttu

05 Mart 2019, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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KKTC'de korkutan yangın! Öğrenciler dersteydi...

Girne Amerikan Üniversitesi'nde (GAÜ) sabah saatlerinde öğrencilerin derste olduğu esnada, okulun ana yönetim katında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Girne Polisi'nce yapılan açıklamada, "Girne Amerikan Üniversitesi'nin, Milenyum binasının dördüncü katında bulunan bir ofiste başlayan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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