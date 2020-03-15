KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Corona Virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.
15 Mart 2020, Pazar 09:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni Corona Virüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.
Vakalar arasında 2 KKTC vatandaşı var
Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, Corona Virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de Corona Virüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.
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