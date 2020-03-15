Dünya KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Dünya

KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Corona Virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

15 Mart 2020, Pazar 09:44 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni Corona Virüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Vakalar arasında 2 KKTC vatandaşı var

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, Corona Virüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de Corona Virüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.



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