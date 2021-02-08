Bakan Pilli, Türkiye'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu. Pilli, "Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

AA



