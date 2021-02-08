Dünya KKTC'de mutasyona uğramış corona virüs tespit edildi

KKTC'de mutasyona uğramış corona virüs tespit edildi

Dünya

KKTC'de mutasyona uğramış corona virüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede İngiltere varyantı 16 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini duyurdu.

08 Şubat 2021, Pazartesi 23:19 Son Güncelleme:
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Bakan Pilli, Türkiye'de yapılan Kovid-19 virüsü mutasyon analizi konusunda yazılı açıklamada bulundu. Pilli, "Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde yaptırmış olduğu Kovid-19 virüs mutasyon analizine gönderilen 20 numunenin 16'sında İngiltere varyantı Kovid-19 virüsü tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

Bu virüsün daha hızlı bulaştığının dikkate alınması gerektiğini belirten Pilli, halkın, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermesinin son derece önemli olduğunu ifade etti.

AA

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