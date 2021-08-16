Doğa KKTC'de 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

KKTC'de 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

Doğa

KKTC'de 'Nusaybin Güzeli' kelebeği görüntülendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Nusaybin Güzeli isimli kelebek türü görüntülendi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:26 Son Güncelleme:
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KKTC'li doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, KKTC'de ilk kez görüntülendiğini söylediği kelebek türüyle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü olduğunu söyledi. Kelebeğin göç eden ve uzun mesafeler uçabilen bir tür olduğunu ifade eden Bağlar, kelebeğin KKTC'ye göç yoluyla geldiğini düşündüğünü belirtti.

Nusaybin Güzeli türünün Ada'da kalıcı olup olmadığına bazı araştırmalar ve gözlem süreci sonunda karar verileceğini dile getiren Bağlar, böylece Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısının 54'e yükseleceğini öne sürdü.

AA

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