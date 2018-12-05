KKTC’de okullar bugün tatil edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Meteoroloji Müdürlüğü de fırtına ve yağışın yarın etkisini artıracağını belirterek, halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU
Bu arada Girne-Lefkoşa ve Girne-Dikmen kara yolu şiddetli yağış nedeniyle ulaşıma kapandı, birçok bölgede enerji nakil hatlarının zarar görmesinden dolayı elektrik kesintisi oldu.
LEFKOŞA (AA)