KKTC’de plajda çıplak gezen adama meydan dayağı attılar!

Olay, KKTC'nin İskele ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. 35-40 yaşlarındaki bir adam, sahilde çıplak şekilde yürümeye başladı. Elinde bir değnekle yürüyen kişiye plaj görevlisi "Sahilde bu şekilde dolaşamazsınız" uyarısı yaptı.

Uyarıları dikkate almayan adam ile görevli arasında tartışma çıktı, tartışma kavgaya dönüştü.

Sahildeki bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde görevli ile çıplak adamın tartıştığı, ardından kavga etmeye başladığı ve kavgaya bir başka kişinin de dahil olup çıplak adamı darp ettikleri görülüyor.

Darp edilen adam, daha sonra polise teslim edildi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)