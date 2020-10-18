Dünya KKTC'de seçimin kesin sonuçları açıklandı

KKTC'de seçimin kesin sonuçları açıklandı

Dünya

KKTC'de seçimin kesin sonuçları açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugün gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun resmi olmayan kesin sonuçlarını açıkladı.

18 Ekim 2020, Pazar 23:33 Son Güncelleme:
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Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, YSK seçim sonuçlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, 67 bin 322 oyla seçimdeki geçerli oyların yüzde 51,69'unu alarak seçimi önde tamamladı.

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Bağımsız aday Mustafa Akıncı ise seçimi 62 bin 910 oy ve yüzde 48,31 ile bitirdi. Seçime katılım oranı ise yüzde 67,29 oldu.

KKTC genelinde kurulan 738 sandıkta kayıtlı 199 bin 29 seçmenden 133 bin 931'i oy kullandı.

Kullanılan oy pusulalarından 130 bin 232'si geçerli sayılırken, 3 bin 699 oy kurallara uygun kullanılmadığı için geçersiz sayıldı.


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