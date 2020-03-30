Dünya KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı

KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Dünya

KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, corona virüs nedeniyle yarından itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı.

30 Mart 2020, Pazartesi 21:21 Son Güncelleme:
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KKTC'de, corona virüs nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart'tan itibaren uygulamaya konulmak üzere 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Kararı açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Başarılı olabilmemiz için toplumsal bir bilinçle hareket etmeliyiz. Başarılı olacağımıza da inanıyorum" dedi. Özersay, sokağa çıkma yasağının yarından itibaren geçerli olduğunu belirterek, "Özellikle akşam saatlerinde bütün yapmış olduğumuz çağrılara rağmen gezmelere devam ediliyor. Yarından başlamak üzere akşam 21.00 sabah 06.00'ya kadar tam sokağa çıkma ilan ediyoruz. Bu karar 5 Nisan'a kadar devam edecek" dedi.

1 kişi hayatını kaybetti

KKTC'de 69 corona virüs tespiti yapıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA(DHA)

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