KKTC’de yeni corona virüs önlemleri alındı

KKTC'de son dönemlerde corona virüs vakalarında yaşanan artış sonrasında toplanan Bakanlar Kurulu, bir dizi önlemler aldı. Bakanlar Kurulu kararını açıklayan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eğlence mekanları, kulübler, diskolar ve casinoların 1 Ekim'e kadar kapatılmasına kararı aldıklarını söyledi.

Seçim çalışmaları yasaklandı

Eğitimde okul öncesi ve birinci ile ikinci sınıflarda eğitimin devam edeceğini belirten Özersay, bunun haricindeki tüm eğitimin 1 Ekim'e kadar başlamayacağını belirtti. 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirten Özersay, 1 Ekim'e kadar tüm seçim etkinliklerinin iptal edildiğini kaydetti. Salgının kontrol altında olduğunu belirten Özersay, salgının artması durumunda tedbirlerin daha da ağırlaştırılacağını ifade etti.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)







