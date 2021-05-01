Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 21.00 ile 05.00 arasında, cumartesi saat 21.00 ile pazartesi 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Marketler pazartesi-cumartesi günlerinde 07.00-20.00 saatlerinde açık olacak. Perakende ve mağazacılık hizmetleri ile kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00; restoran, kafe, pastane ve meyhaneler ise 10.00-20.30 saatlerinde hizmet verecek.

Pazar günleri eczaneler, fırınlar, benzin istasyonları, tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri haricindeki tüm işletme ve faaliyetler kapalı olacak, restoran, kafe ve pastaneler sadece paket servisi yapabilecek.

Tüm kurum ve kuruluşlar salgın kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri dönebilecek; sinema ve düğün salonları, kumarhaneler, bar, taverna, nargile kafe ve salonları ile her türlü oyun salonları ise kapalı olacak.

AA