Dünya KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

Dünya

KKTC’deki Kovid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan yeni tip corona virüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye’ye nakli başladı.

10 Eylül 2020, Perşembe 00:34 Son Güncelleme:
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Türkiye’den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, ilk etapta 4 Kovid-19 hastasını alarak, Türkiye’ye geri döndü. Hasta nakli için gelen ambulans uçak, 23.30’da Türkiye’ye doğru hareket etti. Nakil sırasında havalimanı görevlileri ve sağlık çalışanları tarafından maske kullanımı ve mesafe kuralına dikkat edildi. Ambulans uçaklarla KKTC’den Türkiye’ye hasta nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, bu gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da 27 Ağustos'ta, Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

AA


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