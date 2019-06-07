KKTC’deki kuyumcu soyguncuları uçakla firar etti

KKTC’de kuyumcu soygununa ilişkin soruşturma sürerken polis, soyguncuların İstanbul’a kaçtığını açıkladı.

ÇALDIKLARININ BİR KISMINI GÖMMÜŞLER

KKTC polisi tarafından yapılan açıklamada "Dün sabah Girne’de meydana gelen kuyumcu soygununa karışan zanlıların İran uyruklu J.B. (E-47) ve M.N. (E-23) olduğu ancak söz konusu şahısların aynı gün öğleden sonra Ercan Havalimanı'ndan yurt dışında çıkış yaptıkları tespit edilmiştir. Soygun meselesi ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde çalınan altınların büyük bir kısmı bugün Gazimağusa Limanının kuzey kısmında deniz sahilinde gömülü olarak bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) turizm kenti Girne’nin en gözde yeri olan Girne Antik Limanı’nda 2 kişi bir kuyumcu dükkanını soydu.

Öğlen saatlerinde kuyumcuya gelen soyguncular, içerideki iki çalışanı etkisiz hale getirerek kuyumcudaki mücevherleri çalarak kaçtı.

İHA